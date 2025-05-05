Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin şubat ayı itibarıyla altın hariç 1,8 milyar dolar cari fazla verdiğini açıkladı. TGRT Haber’e konuk olan Şimşek, ekonomik görünüm ve reform adımları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Cari açık sürdürülebilir patikaya girdi”

Şimşek, 2023 yılında milli gelirin yaklaşık yüzde 5,5-6’sı düzeyinde gerçekleşen cari açığın, bu yıl önemli ölçüde gerilediğini belirtti. Şubat itibarıyla toplam cari açık 12,8 milyar dolar olurken, altın hariç tutulduğunda cari fazlanın 1,8 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bakan, “Altın ithalatı portföy tercihlerinden kaynaklanıyor, sanayi ihtiyacından değil,” diyerek, bu farkın yapısal nedenlerine dikkat çekti.

“Petrol fiyatlarındaki düşüş büyük avantaj”

Doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki düşüşün cari dengeye olumlu yansıdığını belirten Şimşek, “Her 10 dolarlık petrol düşüşü, cari açığı en az 4 milyar dolar azaltıyor,” dedi. Şimşek ayrıca istihdam artışının ekonomik programın başarısı açısından kilit önemde olduğunu belirterek, işsizlik oranının yüzde 7,9’a gerilediğini aktardı.

“Bütçede harcama kontrolü ve verimlilik esas”

Bütçede disiplinin süreceğini kaydeden Şimşek, harcama kesintileri üzerinde çalıştıklarını, mevcut kaynakların daha verimli alanlara yönlendirileceğini ifade etti. Gelirlerdeki sapmanın dezenflasyon hedefini etkilemeyeceğini söyleyen Şimşek, “Önemli olan harcamaların milli gelire oranla sınırlı kalması,” değerlendirmesinde bulundu.

Tarıma 706 milyar TL destek, 1,2 milyon çiftçiye sübvansiyonlu kredi

Tarımın stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, 2024 yılı bütçesinde çiftçilere 706 milyar lira destek öngörüldüğünü söyledi. Mart sonu itibarıyla 1,2 milyon çiftçinin sübvansiyonlu kredilerden yararlandığını belirten Bakan, geçen yıl 87,5 milyar TL olan faiz/kar payı desteğinin bu yıl 160 milyarı aşacağını duyurdu.

“İhracatçıyı desteklemeye devam edeceğiz”

İhracatçıya sağlanan reeskont kredilerinin faizinin yüzde 29 seviyesinde olduğunu açıklayan Şimşek, devletin bu faizin yüzde 40-50’sini üstlendiğini belirtti. 2024 yılında sağlanan ihracat kredilerinin 49 milyar dolara ulaştığını, bu destekten yararlananların yüzde 83’ünün KOBİ olduğunu aktardı.

“Amerikan markaları Türk üreticilerle temasta”

ABD’nin uyguladığı yeni gümrük tarifeleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, Türkiye'nin sanayi altyapısıyla avantajlı olduğunu söyledi. Bazı Amerikan markalarının Türk üreticilerle temasa geçtiğini belirtti. Türkiye’nin menşei kurallarını yakından izlediğini ve olası suistimallerde gerekli adımların atılacağını kaydetti.

“Vergi denetimleri sıkılaştırılacak, kayıt dışılığa taviz yok”

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni bir döneme girildiğini söyleyen Şimşek, Gelir İdaresi’nde yeniden yapılanmaya gidildiğini, hal ve organize sanayi bölgeleri gibi alanlarda denetimlerin yoğunlaştırılacağını açıkladı. “Vergi verip rekabeti bozanlarla mücadelemiz sürecek,” diyen Şimşek, her kesimin denetlendiğini ifade etti.