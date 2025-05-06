CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, emekli askerlerin ekonomik koşullara karşı korunması gerektiğini belirtti. Bağcıoğlu, OYAK yönetiminden enflasyona ezdirmeyecek bir nema oranı belirlenmesini ve kurumun şeffaflıkla yönetilmesini istedi.

“Emekli astsubaylar açlık, subaylar yoksulluk sınırında maaş alıyor”

Açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının çoğunluğunun yoksulluk, astsubayların ise açlık sınırının altında emekli maaşı aldığını söyleyen Bağcıoğlu, "OYAK’ın ordu yardımlaşma kimliğini korumasını, üyelerinin ekonomik haklarını savunmasını bekliyoruz" dedi.

Amaçlarının sadece kurumsal eleştiri olmadığını vurgulayan Bağcıoğlu, “Hem emekli hem muvazzaf üyelerin hakkını korumak için buradayız. Şeffaflık, güçlü nema ve adil yönetim talep ediyoruz” diye konuştu.

“Tatmin edici bir promosyon ve kar payı bekliyoruz”

Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (OYAD) Başkanı Ömer Öztürk de konuşmasında, OYAK yönetim kurullarında yer almamalarını eleştirerek, promosyon ve kar payı oranlarının üyeleri tatmin edecek seviyede açıklanması gerektiğini söyledi.

“Teğmenleri savunmak askerlik onurudur”

Bağcıoğlu, hakkında açılan davaya ilişkin bir soruya ise “Teğmenlerimizi savunmak her emekli askerin, her vatandaşın görevidir. Bu askerlik onurunun bir gereğidir” yanıtını verdi.