Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'nda “para karşılığı oy kullanıldığı” iddialarına ilişkin ifadeler alınmaya devam ediyor. Soruşturmada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ve Servet Yıldırım “şüpheli”, M.A.B. ise “tanık” sıfatıyla ifade verdi.

Tanıktan çarpıcı iddialar: “FETÖ bağlantılı belgeler çaldım”

Tanık M.A.B, CHP’li Battal İlgezdi’nin evinde bulunduğu iddia edilen, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel imzalı, ABD’den gönderildiği öne sürülen belgeleri çaldığını ve içinde 40–50 milyon dolarlık bir para akışına dair bilgiler olduğunu iddia etti. Belgeyi bir kafe sahibine verdiğini ve onun da “yetkili bir devlet görevlisine” teslim ettiğini öne sürdü.

Akpolat iddiaları reddetti: “Kurultaylarda pazarlık görmedim”

Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tüm iddiaları reddederek, delegenin özgür iradesini zedeleyen hiçbir olayla karşılaşmadığını söyledi. Akpolat, “Hiçbir kurultayda menfaat karşılığı oy kullanıldığına tanık olmadım” dedi.

Gökçe ve Yıldırım: İddialar asılsız, kimseyle görüşmedik

Eski İPA Başkanı Buğra Gökçe, kurultay sürecinde herhangi biriyle temas kurmadığını, tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şüpheli Servet Yıldırım ise kardeşinin İSPARK’ta çalıştığını doğrulasa da, para dağıttığına yönelik iddiaları kesin şekilde reddetti.