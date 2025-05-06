Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 1,6 artışla 61,23 dolardan işlem görüyor. Dünkü kapanışta 60,25 dolar seviyesinde olan fiyat, sabah saatlerinde gelen alımlarla yükseliş gösterdi.

Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 57,96 dolar seviyesinde bulunuyor. Yükselişte yatırımcıların düşük fiyatlardan alıma yönelmesi ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler etkili oldu.

Üretim artışı sonrası kar satışları öne çıktı

OPEC+ grubuna üye 8 ülkenin üretim artışına gitme kararının ardından dün petrol fiyatları Şubat 2021’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ancak fiyatlardaki bu gerileme, yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirildi ve Brent petrol yeni günde yükselişe geçti.

Öte yandan yarın açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı da piyasaların odağında. Para piyasaları, Fed’in bu toplantıda faizi sabit bırakmasını, ancak temmuz ayında faiz indirimine gitmesini yüzde 72 ihtimalle fiyatlıyor.

Fed beklentileri petrolü destekliyor

Analistler, düşük faiz oranlarının ABD dolarında değer kaybına neden olabileceğini ve bunun da dolar cinsinden fiyatlanan petrolün talebini artırabileceğini vurguluyor. Bu senaryo petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri ve korumacı ticaret politikalarının küresel büyümeyi sınırlayacağına yönelik beklentiler, petrol talebi üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Trump’ın film endüstrisine yönelik vergileri artırma kararı sonrası medya hisselerinde sert düşüşler görüldü.

Teknik seviyeler öne çıkıyor

Uzmanlara göre Brent petrolde 67,98 dolar seviyesi direnç, 58,85 dolar ise destek noktası olarak izleniyor. Bu seviyeler, kısa vadede fiyat hareketlerinin yönü açısından belirleyici olabilir.