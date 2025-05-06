Dünyaca ünlü spor ayakkabı ve giyim markası Skechers, yatırım şirketi 3G Capital ile yapılan anlaşma doğrultusunda 9,4 milyar dolara el değiştiriyor. Anlaşma kapsamında hisse başına 63 dolar ödenecek ve işlem tamamlandığında Skechers özel bir şirkete dönüşecek.

Anlaşmanın finansmanı, 3G Capital tarafından sağlanan nakit kaynak ile JPMorgan Chase Bank’ın temin ettiği borç desteğiyle gerçekleştirilecek. Şirketin kurucusu ve CEO’su Robert Greenberg’in görevine devam edeceği açıklandı.

Türkiye’de mağazaları bulunan Skechers borsadan çekiliyor

Türkiye dahil birçok ülkede faaliyet gösteren Skechers, bu satın alma sonrası artık halka açık bir şirket olmayacak. Şirket, nisan ayında küresel ekonomik belirsizlikleri gerekçe göstererek yıllık beklentilerini geri çekmişti.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının Çin ve Vietnam gibi üretim merkezlerini olumsuz etkilemesi, Skechers’ın maliyetlerini gözden geçirmesine ve fiyat politikalarını yeniden yapılandırmasına yol açtı.

3G Capital: “Skechers ikonik ve yenilikçi bir marka”

3G Capital, satın alma sonrası yaptığı açıklamada, Skechers’ın yaratıcılık ve yenilikçilik geçmişine vurgu yaptı. Açıklamada, “Bu markaya ve arkasındaki ekibe büyük hayranlık duyuyoruz. Şirketin geleceğini desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bu işlemle birlikte Skechers, hem organizasyonel hem de finansal yapısını yeniden şekillendirerek daha çevik bir yapıya kavuşmayı hedefliyor.