Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile Ankara’da yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılması yönünde önemli mesajlar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu temasın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun ikili ilişkileri derinleştirme vizyonu çerçevesinde gerçekleştiği bildirildi.

Yüksek katma değerli alanlarda işbirliği vurgusu

Görüşmede küresel ve bölgesel makroekonomik gelişmelerin yanı sıra ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusu gündeme geldi. Özellikle savunma sanayisi, yapay zeka, dijital ekonomi ve yüksek katma değerli üretim alanlarında işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

Taraflar ayrıca üçüncü ülkelerde ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda da işbirliğine açık olduklarını ifade etti. Görüşme sonunda, en kısa sürede Türkiye veya Endonezya’da daha kapsamlı temasların yapılması konusunda mutabakat sağlandı.