Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek. Görüşme Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda yapılacak.
Ziyaretin duyurusu Altun’dan geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın Bahçeli’ye gerçekleştireceği ziyaretin bugün saat 18.00’de olacağını belirtti. Ziyaretin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Siyasi gündemde dikkat çeken ziyaretin, Cumhur İttifakı çerçevesinde değerlendirme ve istişare amacı taşıdığı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA