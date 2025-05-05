Türkiye Sayıştay Başkanlığı ile Özbekistan Hesap Ofisi, mali denetim alanında işbirliğini güçlendirmek amacıyla 2025-2027 yıllarını kapsayan eylem planını Taşkent’te imza altına aldı. Anlaşma, denetim metodolojileri ve teknolojik uygulamaların paylaşımını içeren kapsamlı bir takvimi içeriyor.

Denetim teknolojisi ve danışma mekanizması ön planda

Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Özbekistan Hesap Ofisi Başkanı Mehriddin Abdullayev arasında gerçekleşen görüşmede, iki kurum arasında denetim teknolojilerinin etkin kullanımı ve yöntem geliştirme konularında bilgi alışverişi yapılması kararlaştırıldı.

Görüşmede ayrıca, taraflar arasında danışma mekanizması kurulması yönünde mutabakata varıldı. Bu kapsamda ilk toplantı bu yıl İstanbul’da, ikinci toplantı ise Semerkant’ta düzenlenecek.

Özbek denetçilere Türkiye’de eğitim imkanı

Yener, yapılan anlaşma kapsamında her yıl 5 ila 10 Özbek denetçinin Türkiye’ye gelerek eğitim alacağını belirtti. Bu uygulamanın, denetim kapasitelerinin karşılıklı olarak artırılması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki bu eylem planı, 2024 yılı Mayıs ayında imzalanan işbirliği protokolünün devamı niteliğinde olup, iki ülke mali denetim kurumlarının kurumsal ilişkilerinin daha da güçlendirilmesini hedefliyor.