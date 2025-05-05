Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’deki bazı iller için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, Osmaniye çevreleri, Adana’nın doğusu, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ve Hatay’ın kuzey kıyılarında akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlar, ani sel ve su baskını gibi riskler taşıyor.

Sel, dolu ve yıldırıma karşı dikkatli olunmalı

Tahminlere göre, bölgede görülecek gök gürültülü sağanaklar sırasında yerel dolu yağışı, yıldırım ve kısa süreli fırtınalar da yaşanabilir. Meteoroloji, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Özellikle açık alanlarda bulunacakların yıldırım riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar nedeniyle dikkatli davranması önerilirken, tarım alanları ve dere kenarlarında yaşayanlar da su taşkınlarına karşı uyarıldı.