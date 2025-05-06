İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), isale hattında yapılacak vana ve debimetre montaj çalışmaları nedeniyle 7 Mayıs Salı günü saat 20.00’den itibaren bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti süresinin yaklaşık 10 saat olacağı bildirildi.

Kesintiden Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi etkilenecek

İSKİ’nin açıklamasına göre, 10 saat sürecek çalışma boyunca su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

Gaziosmanpaşa:

Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz

Eyüpsultan:

Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin, Çırçır

Sultangazi:

75. Yıl, Yunus Emre, Zübeyde Hanım

Vatandaşlara tedbir çağrısı

İSKİ, su kesintisinin planlandığı şekilde tamamlanması durumunda 8 Mayıs sabahı saat 06.00’da suyun yeniden verileceğini açıkladı. Kurum, vatandaşlara mağduriyet yaşamamaları adına kesinti öncesinde gerekli önlemleri almaları yönünde uyarıda bulundu.