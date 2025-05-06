Türk tasavvufunun ve halk şiirinin öncülerinden Yunus Emre, vefatının 704. yılında Eskişehir’in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene çok sayıda vatandaş ve devlet protokolü katıldı.

Protokol üyeleri anma törenine trenle ulaştı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Garı’ndan hareket eden trenle anma alanına ulaştı. Protokol üyeleri, Yunus Emre’nin kabri başında karanfil bırakarak dua etti.

“Yunus Emre, tüm insanlığa seslenen bir çağrıdır”

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Yunus Emre’nin yalnızca Anadolu’nun değil, insanlığın ortak değerlerinden biri olduğunu söyledi. Çam, “O, Kur’an ve sünneti anlayarak yaşayan, barışı ve sevgiyi dil edinmiş bir gönül eridir” ifadelerini kullandı.

“Yunus’un dili zamana değil, insanlığa yazılmıştır”

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da Yunus Emre’nin hoşgörüyü esas alan yaklaşımını vurgulayarak, “Onun dili bugünün dünyasında daha da anlam kazanmaktadır. Ötekileştirmeye karşı barışın ve sevginin dili olmuştur” dedi.

“Sade diliyle yüzyıllara yön verdi”

Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik ise Yunus Emre’nin tasavvuf ve edebiyat tarihinde eşsiz bir yere sahip olduğunu belirtti. Şenlik, Yunus’un yalın diliyle verdiği evrensel mesajların güncelliğini koruduğunu dile getirdi.

Tören, Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk, Belediye Başkanı Haydar Çorum ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal’ın da konuşmalarıyla devam etti. Program, protokolün tören alanındaki stantları gezmesiyle sona erdi.