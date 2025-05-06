Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı. Şıldak, jandarma ekiplerinin yürüttüğü aramalarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirtti.

Uzun namlulu silahlar ve mühimmat bulundu

Operasyon kapsamında 5 adet uzun namlulu piyade tüfeği, 13 tabanca, 5 av tüfeği, 35 şarjör ve 2 bin 590 mermi ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatın incelenmek üzere emniyete teslim edildiği öğrenildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Vali Şıldak, jandarma ekiplerine özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti ve suçla mücadelede kararlılıkla hareket ettiklerini vurguladı.