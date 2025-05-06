Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılında Türkiye'de e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 3 trilyon 162 milyar TL’ye yükseldiğini açıkladı. Bakan Bolat, e-ticaretin toplumun her kesimi için fırsat yaratan dinamik bir alan olduğunu vurguladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, e-ticaretin sadece ekonomik büyüme açısından değil, aynı zamanda kapsayıcı kalkınma adına da stratejik öneme sahip olduğu belirtildi.

Adil ve şeffaf rekabet için yasal zemin vurgusu

Ticaret Bakanı Bolat, e-ticaretin sağlıklı şekilde gelişmesi için düzenli ve şeffaf bir piyasa ortamının önemine dikkat çekti. Bakanlık olarak bu alanda sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek adımlar atıldığını ifade etti.

Ayrıca e-ticaretin tüm tarafları için adil rekabet ortamının sağlanması adına gerekli yasal düzenlemelerin yapılmakta olduğunu belirtti.

E-ihracat teşvikleri devam edecek

E-ihracatın da öncelikli alanlar arasında yer aldığını dile getiren Bolat, bu alandaki desteklerin artırılarak sürdürüleceğini bildirdi. Türkiye'nin uluslararası pazarlarda karşılaştığı haksız rekabet durumlarına karşı yasal önlemler almaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

E-ticaretin büyümesiyle birlikte hem tüketici haklarının korunması hem de satıcıların rekabet gücünün artması için yeni politikaların geliştirileceği belirtildi.