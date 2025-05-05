Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarında kararlılık vurgusu yaparak, “Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz” dedi. Türk Kızılay Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini hatırlatarak, yürütülen yeniden inşa sürecinin hızla devam ettiğini söyledi.

453 bin konut hedefi yıl sonuna kadar tamamlanacak

Erdoğan, şu ana kadar deprem bölgesinde 201 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, yıl sonuna kadar 252 bin konut ve iş yerinin daha tamamlanarak toplam sayının 453 bine çıkarılacağını bildirdi. Depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

“İdeolojik takıntılarla kaybedecek zaman yok”

Kentsel dönüşüm çalışmalarını engellemeye çalışan kesimlere sert tepki gösteren Erdoğan, “İdeolojik takıntılarını milletin can ve mal güvenliğinin önüne koyanlarla uğraşacak vaktimiz de lüksümüz de yoktur” dedi. Erdoğan, deprem hazırlığı, yardım ve dayanışma konularının milli mesele olduğunu vurguladı.

“Devlet 820 gündür bölgede, istismarcılar kayboldu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından devletin, belediyelerin ve gönüllü kuruluşların hâlâ sahada olduğunu belirterek, afet bölgesinde fotoğraf çektirip kaybolanlara tepki gösterdi. Erdoğan, “Deprem turisti” olarak nitelendirdiği grupların yalan haber ve iftiralarla kurumları hedef aldığını ancak şu an ortalıkta olmadığını söyledi.

Kızılay’a övgü ve destek vurgusu

Konuşmasında Türk Kızılay’ın yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerine de geniş yer veren Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmalar, Gazze’deki insani yardımlar ve dünya genelindeki destek faaliyetleriyle Kızılay’ın önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Kızılay’ın mali kaynak kullanımında en üst düzey hassasiyet göstermesi gerektiğini de vurguladı.

“Kim şov yapıyor, kim çalışıyor artık belli”

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan deprem sonrası Kızılay ve AFAD’ın hızlı müdahalesini örnek gösteren Erdoğan, “Kimin iş yaptığı, kimin şov yaptığı bir kez daha ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.