Mersin'de Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam 711,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Limanda narkotik destekli arama yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, operasyonlar Mersin Limanı'na gelen konteynerlerde narkotik köpeklerinin desteğiyle yapıldı. Ekipler, şüpheli görülen konteynerlerde detaylı aramalar gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 28 kilogram kokain, 680 litre sıvı metamfetamin ve 3,5 kilogram kristal metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken, gemilerde ve liman çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Yerlikaya: Zehir tacirlerine geçit yok

Operasyonlarla ilgili açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, “Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz” dedi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.