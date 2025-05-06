Yeni Dönem Başlıyor: Öğretmen Atamalarında KPSS ve Mülakat Yerini Akademi Eğitimine Bırakıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarında köklü bir değişikliğe gidiyor. 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek yeni sistemle birlikte KPSS şartı ve sözlü mülakat uygulaması sona eriyor. Yerine ise Milli Eğitim Akademisi aracılığıyla yürütülecek, beceri odaklı ve uygulamalı bir eğitim süreci geliyor. Bakanlık, öğretmenliğe adım atacak adayları artık sınavlarla değil, çok yönlü bir akademik süreçle değerlendirmeye alacak.

Akademi Modeliyle Uygulama Ağırlıklı Eğitim

Yeni sistemin en temel amacı, sadece bilgiye sahip öğretmenler değil; bilgiyi sınıfa taşıyabilen, öğrencilerle etkili iletişim kurabilen, pedagojik yetkinliği yüksek öğretmenler yetiştirmek. Bu kapsamda kurulacak Milli Eğitim Akademisi, öğretmen adaylarına hem teorik hem de uygulamalı eğitimler sunacak.

Akademi sürecinde öğretmen adayları, 14 aya kadar sürebilecek bir eğitim programına dahil edilecek. Derslerin yüzde 40’ı teorik, yüzde 60’ı ise uygulamalı olacak. Bu oranların toplamından elde edilen puan, atamaya esas başarı puanı olarak kullanılacak.

KPSS ve Mülakat Yerine Giriş Sınavı ve Alan Testi

Yeni modelde KPSS tamamen kaldırılırken, onun yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulanacak. Adaylara AGS’de 80 soru yöneltilecek ve bu testte sayısal, sözel ve genel kültür içerikli sorular yer alacak. ÖABT ise branşlara göre 50 sorudan oluşacak.

AGS ve ÖABT sınavlarının her biri yüzde 50 ağırlığa sahip olacak şekilde hesaplanarak adayların genel başarı sıralaması oluşturulacak. Ayrıca yabancı dil branşlarında adaylar hem YDS hem de AGS’ye girecek. Sınav içeriklerinde yüzde 30 oranında eğitim kuramları, yüzde 18.75 oranında sözel-sayısal yetenek, yüzde 10 tarih, yüzde 10 coğrafya ve yüzde 12,5 oranında eğitim mevzuatı yer alacak.

Öğretmenler de Eğitimci Olabilecek

Akademide sadece öğretmen adayları değil, mevcut öğretmenler de görev alabilecek. Uzman ve başöğretmen unvanına sahip olan eğitimciler, yapılacak değerlendirmeler sonucunda akademide eğitmen olarak görevlendirilebilecek. Bu sayede deneyimli öğretmenler, yeni nesil öğretmen adaylarını yetiştirme sürecine doğrudan katkı sunacak.

Üniversitelerden doktor öğretim üyesi ya da akademik unvan sahibi kişiler de akademi bünyesinde eğitmen olarak görev yapabilecek.

Tüm Türkiye’yi Kapsayan Akademi Ağı

İlk etapta İstanbul, Ankara, Erzurum, Mersin, Rize, Tokat ve Aksaray’da akademi merkezleri kurulacak. Ancak talebin yoğunluğu nedeniyle pek çok ilde yeni eğitim uygulama merkezlerinin açılması da planlanıyor. Bu merkezler daha önce öğretmenlerin hizmet içi eğitim aldığı tesislerin dönüştürülmesiyle oluşturulacak. Hangi ilde hangi alanda eğitim yapılacağı ise mevcut altyapıya göre değerlendirilecek.

Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural, sistemin eğitim kalitesini artıracağını ve öğretmenliğin sadece bilgi değil, beceri ve uygulama temelli bir meslek olduğunu vurgulayarak, bu yeni yapının öğretmen yetiştirme süreçlerinde devrim niteliğinde olduğunu ifade etti.