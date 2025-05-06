İkamet Adresine Göre Yeni Dönem: Aile Hekimi Otomatik Güncelleniyor

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği sisteminde vatandaşların daha etkin ve kolay erişilebilir sağlık hizmeti alabilmesi için önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 6 Mayıs itibarıyla başlayan yeni uygulama kapsamında, aile hekimine kayıtlı olunan il ile ikamet edilen il farklıysa ve bir yıl içinde sağlık hizmeti alınmamışsa, sistem aile hekimi kaydını otomatik olarak ikamet adresine taşıyacak.

Amaç: Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Herkese Ulaştırmak

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, yapılan bu düzenlemeyi “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonunun bir parçası olarak tanımladı. Demirkol, aile hekimliğinin koruyucu sağlık hizmetlerinin ana kapısı olduğunu vurgulayarak, hedeflerinin 85 milyon vatandaşı aktif olarak tarama ve takip sistemine dahil etmek olduğunu belirtti. Bu yeni uygulama ile bireylerin yaşadıkları yerdeki sağlık birimlerinden daha hızlı ve verimli şekilde hizmet almalarının sağlanacağı ifade edildi.

Sistemin İşleyişi Nasıl Olacak?

Yeni uygulamaya göre, bir kişi son bir yıl içinde kayıtlı olduğu aile hekiminin bulunduğu şehirde herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadıysa ve bu kişinin ikametgahı başka bir ilde görünüyorsa, sistem onu yaşadığı ile taşıyacak. Örneğin, Ankara’da kayıtlı olan ancak İstanbul’da ikamet eden ve bir yıldır Ankara’da hiçbir sağlık hizmeti almayan vatandaşın kaydı otomatik olarak İstanbul’a aktarılacak. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, kişiyi adresine en yakın aile hekimine yönlendirecek.

Geri Dönüş Hakkı Tanınıyor

Vatandaşlar için sistemin en önemli detaylarından biri de, eski aile hekimine dönüş imkânının tanınmış olması. E-Nabız veya e-Devlet üzerinden bir ay içinde işlem yapılması halinde, bireyler önceki aile hekimlerine tekrar kayıt yaptırabilecek. Bu süreç tamamen dijital ortamda gerçekleşeceği için oldukça kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanabilecek.

Farklı İlçeler Değil, Sadece Farklı İller Kapsamda

Demirkol, sistemin yalnızca farklı iller arasında geçerli olduğunu, aynı il içinde farklı ilçelerde ikamet edenler için geçerli olmadığını da açıkladı. Yani İstanbul’un bir ilçesinde kayıtlı olup başka bir ilçesinde oturan vatandaşlar için şu an herhangi bir otomatik güncelleme yapılmayacak.

Hedef: Erken Tanı, Etkin Takip

Demirkol ayrıca, yeni sistem sayesinde kanser ve kronik hastalık taramalarının daha geniş kitlelere ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. Özellikle obezite taramalarında son dönemde büyük bir artış sağlandığını, bu başarının yeni sistemle daha da yaygınlaşacağını söyledi. Vatandaşların aile hekimlerine kolay ulaşabilmesi sayesinde, erken teşhis ve düzenli takiplerin daha sistematik hale geleceğini vurguladı.

SMS ile Bilgilendirme Yapılacak

Sistem üzerinden kaydı güncellenen vatandaşlara Sağlık Bakanlığı tarafından SMS gönderilecek. Bu mesajda hem bilgilendirme hem de sistem üzerinden geri dönüş için izlenecek yol yer alacak. Böylece vatandaşların hangi aile hekimine kaydolduklarını öğrenmeleri ve isterlerse önceki hekimlerine nasıl dönebilecekleri açıkça iletilecek.