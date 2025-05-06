Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Akaryakıta İndirim Olarak Yansıdı

Araç sahiplerini sevindirecek haber akaryakıt sektöründen geldi. Brent petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda düşüşe geçmesi, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimleri beraberinde getiriyor. Bugün oto gaz fiyatlarına yapılan indirimin ardından, yarından itibaren motorin fiyatında da dikkate değer bir düşüş yaşanacak.

Brent Petrol Geriledi, Fiyatlar Yeniden Hesaplandı

Uluslararası petrol piyasaları, son günlerde yaşanan gelişmelerle sarsıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin yaptığı açıklamalar, petrol fiyatlarının küresel ölçekte hızla düşmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı 58 dolara kadar gerileyerek son 4 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bu gelişme, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde akaryakıt maliyetlerinin düşmesini sağladı. Bu düşüş, doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

Oto Gaz Fiyatında 1 Lira 20 Kuruşluk İndirim Yapıldı

Brent petroldeki düşüşün ilk etkisi oto gaz fiyatlarında görüldü. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, oto gazda litre başına 1 lira 20 kuruşluk indirim uygulamaya alındı. Bu indirimle birlikte büyük şehirlerdeki oto gaz fiyatları yeniden 25-26 lira aralığına geriledi. İstanbul’da oto gazın litresi Avrupa Yakası’nda 26.19 TL, Anadolu Yakası’nda ise 25.59 TL oldu. Ankara ve İzmir’de fiyatlar sırasıyla 26.09 TL ve 26.04 TL olarak güncellendi.

Motorinde de Gece Yarısı İndirim Geliyor

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, motorin fiyatlarında da gece yarısından itibaren 1 lira 29 kuruşluk yeni bir indirim yapılacak. Bu düşüşle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 45 lira seviyesinden 44 liraya gerileyecek. Ankara’da 46.22 TL’den satılan motorin 44.93 TL’ye düşerken, İzmir’de ise 46.56 TL olan fiyat 45.27 TL seviyesine inmiş olacak.

Benzin Fiyatlarında Şimdilik Değişiklik Yok

Güncel fiyatlara bakıldığında, benzinin litre fiyatında şimdilik herhangi bir değişiklik olmadı. İstanbul Avrupa Yakası'nda 45.20 TL, Anadolu Yakası'nda 45.05 TL seviyelerinde seyreden benzin fiyatı; Ankara’da 45.81 TL, İzmir’de ise 46.17 TL'den satışa sunuluyor. Ancak uzmanlar, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların sürmesi halinde benzin fiyatlarında da kısa süre içinde bir düzenleme olabileceğini öngörüyor.

Fiyatlar Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru değişimleri doğrultusunda belirleniyor. Gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bu veriler doğrultusunda oluşturuluyor. Bu fiyata ÖTV, EPDK payı ve KDV eklendiğinde nihai pompa fiyatları ortaya çıkıyor.

Dolayısıyla, petrol fiyatlarındaki her önemli dalgalanma, hem devletin vergi gelirlerini hem de vatandaşın cebini etkileyen zincirleme sonuçlar yaratıyor. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da yakından izlenen bir konu haline geldi.