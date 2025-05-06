Altının gram fiyatı, dünkü yüzde 2,8’lik yükselişin ardından yeni güne de değer kazancıyla başladı. Sabah saatlerinde yüzde 1 prim yapan gram altın, 4.175 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın 6.880 liradan, Cumhuriyet altını ise 27.420 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda ons altın da yüzde 0,9 artışla 3.363 dolardan alıcı buluyor.

Güvenli liman talebi artıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına yönelik sert söylemleri ve Fed’in faiz politikasına dair süregelen belirsizlik, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevine devam edeceğini açıklaması piyasalarda kısa süreli iyimserlik yaratırken, gümrük tarifelerine dair endişeler baskı oluşturmaya devam ediyor.

Fed’in yarınki toplantısında faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak temmuz ayında faiz indirimi ihtimali yüzde 72 seviyesinde fiyatlanıyor. Bu durum, altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi destekliyor.

Teknik seviyeler ve veri takibi öne çıkıyor

Analistlere göre, ons altında 3.400 dolar seviyesi direnç, 3.340 dolar ise destek konumunda. Yurt içinde reel efektif döviz kuru takip edilirken, küresel piyasalarda ABD dış ticaret dengesi, Avrupa ÜFE ve hizmet sektörü PMI verileri yakından izlenecek.