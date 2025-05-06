Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) bu hafta açıklayacağı faiz kararlarına odaklanmış durumda. Karar öncesinde belirsizliklerin arttığı ortamda yatırımcılar riskten kaçınarak temkinli pozisyon alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın film ve medya sektörüne yönelik gümrük tarifesi açıklamaları, sektörel bazda sert satışları beraberinde getirdi. Netflix, Paramount ve Warner Bros hisseleri gerilerken, piyasalarda jeopolitik ve ticari risk algısı yeniden gündeme geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise bazı dış ticaret anlaşmalarında sona yaklaşıldığını duyurdu.

Altına yönelim artıyor

Küresel risk iştahındaki zayıflamayla birlikte yatırımcıların güvenli liman tercihi olarak altına yöneldiği gözleniyor. Dün yüzde 2,9 prim yapan altının ons fiyatı 3.334 dolara yükselirken, bugün de yüzde 0,60 artışla 3.352 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,35'te dengelenirken, dolar endeksi sınırlı düşüşle 99,8 seviyesine geriledi. Brent tipi ham petrol ise yüzde 1,2 yükselerek 60,9 dolardan alıcı buluyor.

Avrupa ve Asya borsalarında karışık görünüm

Avrupa piyasaları haftaya genel olarak yükselişle başlarken, Fransa borsası negatif ayrıştı. Bugün açıklanacak hizmet sektörü PMI verileri, bölge ekonomilerinin seyri açısından önemli ipuçları sağlayacak. İmalat tarafında devam eden zayıflığın ardından, hizmet sektöründeki eğilim kritik bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Asya piyasalarında ise tatil etkisiyle düşük işlem hacmi görülürken, Çin ve Hong Kong borsaları pozitif seyir izledi. Çin’de açıklanan hizmet sektörü PMI 50,7 ile beklentilerin altında kalırken, bileşik PMI verisi 51,1 olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul'da satış baskısı sürdü

Yurt içi piyasalarda BIST 100 endeksi günü yüzde 0,60’lık düşüşle 9.112 puandan tamamladı. Vadeli işlem sözleşmelerinde de geri çekilme izlendi. Dolar/TL kuru ise sınırlı artışla 38,61 seviyesine çıktı. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru açıklanacak. Yurt dışında ise ABD’nin dış ticaret dengesi ile Avrupa’dan gelecek hizmet PMI verileri takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puan destek, 9.200 ve 9.300 puan ise direnç seviyeleri olarak izleniyor.