A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup 5. maçında yarın Avusturya ile karşılaşacak. Mücadele, Sivas Taha Akgül Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak.

Fransız hakemler Karim Gasmi ve Raouf Gasmi’nin yöneteceği karşılaşma öncesi milliler, 20 kişilik kadroyla Sivas kampına 5 Mayıs’ta girdi. Takımın başında başantrenör Oliver Roy Camino bulunuyor.

Milliler henüz puanla tanışamadı

Ay-yıldızlı ekip, grupta oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Türkiye, ilk maçta deplasmanda Avusturya’ya 31-28, ikinci maçta ise evinde Almanya’ya 36-29 yenildi.

ve 4. karşılaşmalarda İsviçre ile karşılaşan milli takım, önce 38-34, ardından deplasmanda 30-27'lik skorlarla sahadan mağlup ayrıldı.

Avusturya ile 10. kez karşı karşıya

Türkiye, Avusturya ile bugüne kadar 9 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 galibiyet elde eden milliler, 3 kez berabere kaldı, 4 defa ise sahadan mağlup ayrıldı. Yarın oynanacak karşılaşma iki ekip arasındaki 10. randevu olacak.

Son maç Almanya deplasmanında

A Milli Takım, gruptaki son maçını 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Almanya ile deplasmanda oynayacak. Bu mücadeleyle birlikte Türkiye, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri serüvenini tamamlayacak.