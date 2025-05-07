CHP, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için yapılan Karma Komisyon oylamasının Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek süreci Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında oylama sürecini “hukuk skandalı” olarak değerlendirdi.

Emir, Anayasa’nın 159. maddesine aykırı şekilde üçüncü tur oylama yapıldığını, blok listeyle usule aykırı seçim gerçekleştirildiğini belirtti.

CHP komisyonu terk etti

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da üçlü oy yöntemiyle yapılan oylamanın yasal olmadığını savundu. Tezcan, Anayasa’da yer almayan bir uygulamanın hayata geçirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. CHP’li üyeler komisyondan çekilirken, sürecin Anayasa Mahkemesi’ne taşınacağı bildirildi.

“Uzlaşı yok, anayasa ihlali var” açıklaması

CHP’li Murat Emir, AK Parti ile uzlaşı iddialarını da net bir dille yalanladı. Emir, “Asla uzlaşı söz konusu olmamıştır. Bu yapılan açıkça Anayasa’nın çiğnenmesidir” diyerek kamuoyunun sürece ilişkin detaylı bilgilendirileceğini belirtti.

Siyasi ve hukuki tartışmaların odağındaki HSK seçim süreci, yargıya taşınmasıyla yeni bir boyut kazanmış oldu.