Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji alanında atılan adımların sadece ekonomik değil, aynı zamanda milli güvenlik meselesi haline geldiğini belirterek, “Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür.” dedi.

Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, Türkiye’nin enerji sektöründe kendisiyle yarışır hale geldiğini söyledi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında ivme kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında son yıllarda yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımlara dikkat çekerek, bu projelerin hem çevreyi korumak hem de dışa bağımlılığı azaltmak açısından kritik rol oynadığını vurguladı.

Enerji kullanımındaki artışın çevresel riskleri de beraberinde getirdiğini belirten Erdoğan, hidrokarbon kaynakların tükenmekte olduğuna ve enerjiye erişim rekabetinin küresel düzeyde daha sert hale geldiğine işaret etti.

“Beraber kazanmaya talibiz” mesajı

Enerjiye erişimin artık uluslararası ilişkilerde belirleyici unsur olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin bu alandaki yaklaşımını, “Biz enerjiyi rekabet unsuru değil, işbirliği aracı olarak görüyoruz. Sömürmeye değil beraber kazanmaya talibiz.” sözleriyle özetledi.

Karadeniz ve Gabar’daki keşiflerin Türkiye’nin enerji tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile Türkiye’nin enerji liginde yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Enerji ithalatı azaltılacak, ihracat hedefleniyor

Türkiye’nin enerji talebinin önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 50 artacağını öngördüklerini kaydeden Erdoğan, enerji stratejisinin temelinde yerli ve yenilenebilir kaynakların daha fazla kullanımı olduğunu söyledi. Hedefin, ithalata bağımlılığı azaltmak ve Türkiye’yi enerji teknolojilerinde ihracatçı konuma taşımak olduğunu belirtti.