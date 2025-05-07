Türk Hava Yolları sponsorluğunda Antalya'da düzenlenecek Turkish Airlines Open 2025, 6 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de yapılacak. Turnuvada ilk kez 7 Türk profesyonel golfçü mücadele edecek.

Dünyanın en iyileri Antalya’da buluşuyor

Belek Turizm Merkezi’ndeki Regnum Carya Golf Kulübü’nde düzenlenecek turnuva, yarın sabah başlayacak. Organizasyonun basın toplantısında konuşan Turkish Airlines Open Organizatörü Kemal Taşkınlı, turnuvayı yeniden Türkiye’ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Taşkınlı, “Dünyanın en iyi oyuncuları Antalya’nın en güzel sahasında yarışacak. Tüm hazırlıklarımız tamam. Çok güzel bir turnuva olacak,” dedi.

Türk sporcular ilk kez tam kadro

Turnuvada ilk kez 7 Türk golfçünün sahaya çıkacağını vurgulayan Taşkınlı, milli oyuncuların bu seviyede yer almasının en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirtti. Beş yıllık anlaşma kapsamında organizasyonun Türkiye’de devam edeceğini ve gelecek yıl için hazırlıkların şimdiden başladığını aktardı.

Golfçüler heyecanlı ve iddialı

Turnuvaya katılacak sporculardan Ediz Kemaloğlu, bu fırsatı uzun süredir beklediğini ve en iyi performansı sergilemek için hazırlandığını söyledi. Ulaş Karataş ise ilk kez bu seviyede mücadele edeceği için heyecanlı olduğunu belirterek, ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Turnuvada daha önce üç kez amatör olarak sahaya çıkan Taner Yamaç ise bu kez profesyonel olarak yer alacak. Yamaç, “Sahayı iyi tanıyorum, üzerimde baskı yok. Psikolojik olarak hazırım,” ifadelerini kullandı.