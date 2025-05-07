Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilimle ilgili açıklamalarda bulunarak, Türkiye'nin net bir şekilde Pakistan'ın yanında durması gerektiğini vurguladı.

"Pakistan feda edilemez bir ülkedir"

BBP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Destici, Hindistan’ın saldırgan tutumuna dikkat çekti. Pakistan’ın küresel güçler arasındaki çekişmelerin kurbanı olmaya çalışıldığını söyleyen Destici, “Pakistan'ı Müslüman kimliği nedeniyle hedef haline getirmek isteyenlere karşı durmalıyız. Türkiye, Azerbaycan’da olduğu gibi Pakistan için de özel bir hassasiyet göstermelidir” ifadelerini kullandı.

"Kimin hedefi olursa karşısında bizi bulur"

ABD’nin Hindistan’a verdiği desteğin bölgede Çin’i hedef haline getirme amacı taşıdığını savunan BBP lideri, “Pakistan'ı kim hedef alırsa, kim kötülük etmeye kalkarsa, karşısında bizi bulur” dedi. Destici, Türkiye’nin bu süreçte pasif kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kıbrıs ve iç siyasete dair mesajlar

Destici, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios’un Kıbrıs Türklerine yönelik açıklamalarına da tepki göstererek, Kıbrıs Türklüğünün güvenliğini Türkiye'nin her bölgesindeki vatandaşlarla eş değer gördüklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı da kınayan Destici, saldırganın geçmiş suçları nedeniyle tahliyesine dikkat çekerek, ağır suçlarda idam ve tahliyesiz müebbet cezasının yeniden gündeme alınmasını savundu.

Asgari ücret için temmuzda zam çağrısı

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Destici, enflasyon sürdüğü sürece yılda iki kez asgari ücret artışı yapılması gerektiğini belirtti. Temmuz ayında ikinci bir zammın zorunlu hale geldiğini söyledi.

BBP'ye yeni katılımlar

Basın toplantısının ardından, Yeniden Refah Partisi'nin Kırşehir teşkilatından ayrılarak BBP’ye katılan 1200 kişiyi temsilen 8 kişiye rozet takıldı.