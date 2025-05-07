Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformlarında çocukları dijital tehlikelerden korumak amacıyla yaş sınırlamalarını içeren yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı.

Bilişim Haftası kapsamında yapılan açıklamada, Uraloğlu’nun TikTok’un Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar ile görüştüğü ve dijital platformların genç kullanıcılar üzerindeki sorumluluklarının ele alındığı bildirildi.

13 yaş altı için özel denetim geliyor

Bakan Uraloğlu, sosyal medya kullanımında 13 yaş altı ve 13–16 yaş gruplarına özel kademeli sınırlamaların planlandığını ifade ederek, zararlı içeriklere karşı daha güçlü dijital denetim mekanizmalarının kurulacağını söyledi.

Çevrim içi taciz, siber zorbalık ve uygunsuz içerik gibi tehditlerin gençler üzerinde kalıcı etkiler bırakabildiğini vurgulayan Uraloğlu, kamu ve özel sektör arasında bu konuda iş birliğinin artırılmasının önemine değindi.

Dijital vatandaşlık eğitimi de gündemde

Yeni düzenleme, yalnızca sınırlamalar değil, aynı zamanda çocuk ve gençlere dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim programlarını da kapsıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde bu yönde kapsamlı planlamaların sürdüğü belirtildi.

Bakanlık, sosyal medya şirketlerinden yaş doğrulama, içerik filtreleme ve kullanıcı güvenliği alanlarında daha fazla sorumluluk üstlenmesini talep etmeye hazırlanıyor.