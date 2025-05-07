ABD’de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) faiz oranı geçen hafta yüzde 6,84’e geriledi. Mortgage Bankalar Birliği’nin (MBA) açıkladığı verilere göre, faiz düşüşüyle birlikte toplam başvurular bir haftada yüzde 11 artış gösterdi.

MBA'nın 2 Mayıs’ta sona eren haftaya ilişkin raporuna göre, hem konut satın alma hem de yeniden finansman başvurularında yüzde 11’lik artış kaydedildi.

Faiz oranları düşerken talep yükseldi

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı bir önceki haftada yüzde 6,89 seviyesindeyken, geçen hafta yüzde 6,84’e indi. 15 yıl vadeli kredilerde ise oran değişmeyerek yüzde 6,17’de kaldı.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Fratantoni, mortgage oranlarının düşmesinde ekonomik büyümedeki yavaşlama ve güçlü istihdam raporunun etkili olduğunu belirtti. Fratantoni, ekonomik belirsizlik ortamında satın alma başvurularındaki artışı "şaşırtıcı" olarak değerlendirdi.

Ekonomik veriler piyasa eğilimlerini etkiliyor

ABD ekonomisinin ilk çeyrekte zayıf performans sergilemesi ve imalat verilerindeki daralma, konut piyasasında faiz oranlarını aşağı çekti. Uzmanlar, mortgage talebindeki artışın kısa vadede devam edebileceğini ancak piyasalarda yönün ekonomik göstergelere bağlı olacağını öngörüyor.