Türkiye, 2025'in ilk dört ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde hem miktar hem değer bazında ihracat artışı yakaladı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, toplam 4 milyon 333 bin tonluk ürün ihraç edilerek 4 milyar 179 milyon dolarlık gelir elde edildi.

Orta Doğu pazarı zirvede, Irak başı çekiyor

Sektörün en büyük pazarı 1 milyar 400 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri oldu. Afrika kıtası 998 milyon dolar ile ikinci, Avrupa ise 626 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Ülke bazında ise 647 milyon dolarlık ihracatla Irak ilk sırayı aldı. ABD 266 milyon dolar, Suriye 219 milyon dolarla onu takip etti.

Suudi Arabistan ve Cezayir’e ihracat dikkat çekti

Suudi Arabistan’a yapılan dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,3 artarak 158 milyon dolara ulaştı. Cezayir’e ihracat yüzde 43,8 artışla 161 milyon dolara, Almanya’ya ise yüzde 18 yükselişle 143 milyon dolara çıktı.

Tiryakioğlu: Kalite başarının anahtarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, küresel gıda ticaretindeki daralmaya rağmen Türkiye’nin ihracatını artırmasının, ürün kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. Çin ve diğer büyük ithalatçılardaki talep düşüşüne rağmen Türkiye’nin güçlü performans gösterdiğini vurguladı.