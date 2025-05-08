Altının gram fiyatı, ons altındaki düşüşe paralel olarak gerilemeye devam ediyor. Dün yüzde 1,9 değer kaybeden gram altın, günü 4.180 liradan tamamladıktan sonra bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 1,2 azalışla 4.129 liraya geriledi.

Ons altın da geriliyor

Altının ons fiyatı da değer kaybını sürdürüyor. Şu sıralarda ons altın yüzde 1,2 düşüşle 3.324 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6.870 liradan, Cumhuriyet altını ise 27.370 liradan satılıyor.

Fed faizleri sabit tuttu, Powell'dan uyarı geldi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed açıklamasında, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin arttığına ve enflasyon ile işsizlik risklerinin yükseldiğine dikkat çekildi. Fed Başkanı Jerome Powell ise büyük tarife artışlarının devam etmesi durumunda enflasyonun ve işsizliğin artabileceği, büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu.

Ticaret müzakereleri piyasayı etkiliyor

ABD ile ilgili ticaret müzakereleri altın dahil birçok varlık fiyatı üzerinde etkili oluyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, müzakerelerin cumartesi günü İsviçre'de başlayacağını duyurdu. Başkan Trump ise Çin'e uygulanan tarifeleri müzakereler öncesinde kaldırmak istemediğini, ancak bugün önemli bir ülkeyle ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı. ABD medyası, söz konusu ülkenin İngiltere olabileceğini belirtti.

Jeopolitik risklerin etkisi sınırlı kaldı

Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesine rağmen, Pakistan-Hindistan hattında tansiyonun düşmesi piyasalar üzerindeki jeopolitik baskının sınırlı kalmasına neden oldu.

Analistlere göre teknik seviyeler belirleyici olacak

Uzmanlar, Powell'ın şahin söylemlerinin ve olumlu ticaret haberlerinin altın fiyatlarını baskıladığını belirtiyor. Teknik olarak altının ons fiyatında 3.380 dolar destek, 3.320 dolar ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.