Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 4 milyon 260 bin liradan tamamladı. Gün içinde en düşük 4 milyon 250 bin, en yüksek ise 4 milyon 275 bin lira seviyeleri görüldü.

Önceki günü 4 milyon 242 bin liradan kapatan altın, yatırımcısına sınırlı da olsa değer kazandırdı.

Altın işlem hacmi 6,7 milyar lirayı aştı

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyar 765 milyon 299 bin 316 lira olurken, işlem miktarı 1.603,83 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm kıymetli metallerdeki toplam işlem hacmi ise 6 milyar 855 milyon lirayı aştı.

Günün en fazla işlem yapan kurumları İstanbul Altın Rafinerisi, NM Global Kıymetli Madenler, DenizBank, Yapı ve Kredi Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Dolar/ons bazında da hareketli bir gün yaşandı

Dolar/ons fiyatı gün içinde 3.382 ile 3.419,75 arasında dalgalanırken, kapanış 3.410,75 seviyesinden yapıldı. Ağırlıklı ortalama fiyat ise 3.400,96 dolar oldu.

Yurt içinde ve küresel piyasalarda altın fiyatlarının seyrinde, Fed faiz kararı ve jeopolitik gelişmelerin etkili olmaya devam edeceği belirtiliyor.