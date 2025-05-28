Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ortasına hafif gerilemeyle başladı. Açılışta endeks, bir önceki kapanışa göre 2,86 puan düşerek 9.210,72 seviyesine indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 artış gösterirken, holding endeksi yatay seyretti. Sektörel bazda en fazla kazandıran grup yüzde 0,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları olurken, en çok değer kaybeden ise yüzde 1,33 ile tekstil deri sektörü oldu.

Dünkü satışların ardından yatay zemin

Dün satışların etkili olduğu BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,41 kayıpla 9.213,58 puandan kapatmıştı. Bugün ise piyasada yön arayışı ve temkinli hava dikkat çekiyor.

Fed tutanakları öncesi küresel iyimserlik sınırlı

Küresel piyasalarda risk iştahı, ABD ile ticaret ortakları arasındaki tansiyonun düşmesiyle kısmen toparlandı. Ancak gözler bugün yayımlanacak olan Fed’in FOMC toplantı tutanaklarında. Yatırımcılar, faiz indirimi sürecine dair net sinyaller arıyor.

Yurt içinde ise ekonomik güven endeksi takip edilirken, Almanya’da açıklanacak işsizlik oranı ve dış veriler de yakından izleniyor.

BIST 100 için kritik seviyeler

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 puanın kısa vadede destek konumunda olduğunu belirtiyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 9.300 ve 9.400 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.

Yurt içi veriler ve dış piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak endekste dalgalı bir seyir bekleniyor.