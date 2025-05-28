Altın fiyatları, yeni işlem gününe yükselişle başladı. Dün ons tarafındaki düşüşe paralel gerileyen gram altın, bu sabah itibarıyla toparlanarak 4.150 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları da yükseldi

Saat 09.45 itibarıyla çeyrek altın 6.820 TL, Cumhuriyet altını ise 27.190 TL seviyelerinden satılıyor. Gram altın, dünü yüzde 1,2’lik kayıpla 4.135 liradan kapatmıştı.

Uluslararası piyasalarda ise altının ons fiyatı yüzde 0,1 değer kazancıyla 3.307 dolar seviyesine yükseldi. Ons altındaki bu hafif yükseliş, gram tarafında da yukarı yönlü hareketi destekliyor.

Gözler Fed tutanaklarında

ABD ile ticaret ortakları arasında tansiyonun düşmesi ve piyasalarda oluşan iyimser hava, altın gibi güvenli limanlara olan talebi sınırlasa da jeopolitik riskler hâlâ altın talebini destekliyor.

Bugün yatırımcıların gündeminde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ait tutanaklar yer alıyor. Ayrıca perşembe günü ABD büyüme verileri, cuma günü ise kişisel tüketim harcamaları açıklanacak. Bu verilerin altın fiyatlarında yön belirleyici olması bekleniyor.

Teknik görünümde kritik seviyeler

Analistler, teknik olarak 3.340 dolar seviyesinin direnç, 3.290 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor. Yurt içinde ise ekonomik güven endeksi günün öne çıkan verileri arasında.

Altın yatırımcıları açısından kısa vadeli görünümde, küresel gelişmelerin yanı sıra merkez bankalarının politikaları belirleyici olmaya devam edecek.