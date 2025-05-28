Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Tunus’ta “Türk Filmleri Haftası” düzenlendi. Etkinlik, Türk yapımlarının uluslararası etkisini artırmayı hedeflerken, izleyiciyle sinema sanatçılarını doğrudan buluşturdu.

Ekin Koç Tunuslu izleyicilerle buluştu

Hafta kapsamında gösterimi yapılan “Bizim İçin Şampiyon” filminin başrol oyuncusu Ekin Koç, Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen söyleşi ve imza gününe katıldı. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği etkinliğe, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, YEE Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik ve öğrenciler de katıldı.

Ekin Koç, “Tunus’a ilk kez geliyorum ve çok mutlu oldum. İnsanların yıllar önceki projelerimi bile hatırlayıp sorular sorması gerçekten etkileyici,” diyerek duygularını paylaştı.

“Diziler Türkçeye ilgiyi artırıyor”

Tunus Büyükelçisi Demircan, Türk dizilerinin ve filmlerinin dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Türkiye, dizi film ihracatında dünyada ikinci sırada yer alıyor. Türk dizileri sayesinde birçok kişi Türkçe öğrenmeye başladı,” dedi.

Etkinlikte söz alan YEE Koordinatörü Çevik ise öğrencilerin Türkçeye olan ilgisinin temelinde dizi ve filmlerin olduğunu vurguladı: “Söyleşi sırasında birçok katılımcı Türkçe konuştu. Bu çok değerli bir kazanım.”

5 film Tunuslu izleyiciyle buluştu

25-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen film haftasında Türkiye’den seçilen 5 yapım gösterime sunuldu. Etkinlikte;

Rafadan Tayfa: Kapadokya

Gülizar

Buğday (Semih Kaplanoğlu) Yüz ifadelerini analiz eden yapay zekâ İçeriği Görüntüle

Bizim İçin Şampiyon (Ekin Koç)

Bir Zamanlar Anadolu’da (Nuri Bilge Ceylan)

filmleri Tunuslu sinemaseverlerle buluştu.

Film haftası, sadece sinema gösterimi değil, aynı zamanda Türk kültürünü yerinde tanıtma adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.