Irak’ın Kerkük kentinde, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen akademisyenlerin katılımıyla önemli bir kültürel etkinlik gerçekleştirildi. 19. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi büyük ilgi gördü.

12 ülkeden yoğun katılım

Kongre, Türkmeneli İş Birliği ve Kültür Vakfı bünyesindeki Zirve Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından organize edildi. Türkiye başta olmak üzere Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova ve Türkmenistan’dan çok sayıda üniversitenin temsil edildiği etkinlikte, 12 ülkeden 60’tan fazla akademisyen yer aldı.

Vakfın başdanışmanı Mustafa Ziya, yaptığı açıklamada Kerkük’ün böyle önemli bir akademik buluşmaya ev sahipliği yapmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kerkük’ün kültürel rolü ön planda

Kongre Hazırlık Kurulu Başkanı Ahmet Aytaç, farklı ülkelerden gelen bilim insanlarının katılımının Türk kültürü ve ortak hafıza açısından taşıdığı önemi vurguladı. Kerküklü araştırmacı-yazar Necat Kevseroğlu ise bu tür çalışmaların bölgenin akademik ve kültürel gelişimine katkı sunduğunu ifade ederek, organizasyonu “Türk dünyasının kültürel buluşması” olarak tanımladı.

Etkinlikte Türk sanat tarihi, geleneksel el sanatları, mimari, halk bilimi ve folklor gibi alanlarda çeşitli bildiriler sunuldu. Kongre, Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir platform oluşturdu.