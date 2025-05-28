İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 9 ilde düzenlenen büyük çaplı operasyonda 144 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 89’unun tutuklandığını açıkladı.

8,3 milyar liralık yasa dışı para trafiği

İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te gerçekleştirilen operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele birimleri tarafından yürütüldü. Şüphelilerin banka hesaplarında 8,3 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Adli süreçte 33 kişi hakkında kontrol kararı verilirken, kalan zanlılarla ilgili işlemler devam ediyor.

Sahte ilanlar, kredi tuzakları ve veri hırsızlığı

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin dijital ortamda işlediği suçlar şöyle sıralandı:

İnternet sitelerinde yasa dışı bahis oynatmak,

Sosyal medya üzerinden sahte kiralık ev ve araç ilanlarıyla dolandırmak , Merz’den İsrail’e Gazze uyarısı: Meşruiyet sınırları aşıldı İçeriği Görüntüle

Düşük faizli kredi vaadiyle vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmek ,

Sahte piyango bileti ve şans oyunlarıyla kullanıcıları kandırmak,

Yasa dışı sorgu panelleri aracılığıyla bilgi hırsızlığı yapmak.

Yerlikaya’dan kararlılık mesajı: Siber devriyeler görev başında

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyale ve dokümana el konulduğunu belirtti. Açıklamasında, “Dijital suçlara karşı 7/24 siber devriyelerimiz görev başında. Bu kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Ayrıca operasyonlara katılan valilikler, cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarma personeli de tebrik edildi.