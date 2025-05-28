İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 9 ilde düzenlenen büyük çaplı operasyonda 144 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 89’unun tutuklandığını açıkladı.

8,3 milyar liralık yasa dışı para trafiği

İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te gerçekleştirilen operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele birimleri tarafından yürütüldü. Şüphelilerin banka hesaplarında 8,3 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Adli süreçte 33 kişi hakkında kontrol kararı verilirken, kalan zanlılarla ilgili işlemler devam ediyor.

Sahte ilanlar, kredi tuzakları ve veri hırsızlığı

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin dijital ortamda işlediği suçlar şöyle sıralandı:

Yerlikaya’dan kararlılık mesajı: Siber devriyeler görev başında

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyale ve dokümana el konulduğunu belirtti. Açıklamasında, “Dijital suçlara karşı 7/24 siber devriyelerimiz görev başında. Bu kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Ayrıca operasyonlara katılan valilikler, cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarma personeli de tebrik edildi.

Kaynak: AA