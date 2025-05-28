Dolar/TL, yeni işlem gününe yükselişle girerek 39,0390 seviyesinden işlem görmeye başladı. Dün yüzde 0,2’lik kayıpla 38,8520 seviyesinden kapanan kur, bu sabah itibarıyla yukarı yönlü bir seyir izliyor.

Avro ve sterlin tarafında sınırlı değişim

Aynı saatlerde avro/TL yüzde 0,2 artışla 44,2170, sterlin/TL ise 52,6830 seviyesinde yatay seyrediyor. Döviz sepetinde sınırlı hareketler gözlenirken, yön belirleyici etken olarak küresel gelişmeler öne çıkıyor.

Dolar endeksinde toparlanma

ABD’nin bazı ithalat tarifelerinde ertelemeye gitmesi ve ticaret görüşmelerine dair olumlu haber akışı, doların küresel ölçekte güç kazanmasına yol açtı. Dolar endeksi bu sabah itibarıyla yüzde 0,3 artarak 99,8 seviyesine ulaştı.

Piyasalarda hâlâ temkinli hava sürerken, ABD’nin korumacı ticaret politikaları ve buna bağlı gelişmeler küresel ekonomi açısından risk unsuru olmaya devam ediyor.

Fed tutanakları ve veriler izlenecek

Bugünün en kritik başlıklarından biri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Mayıs ayı FOMC toplantısına ait tutanakların yayımlanacak olması. Yatırımcılar, bu belgede Fed’in enflasyonla mücadeledeki duruşu ve faiz politikalarına ilişkin ipuçlarını arıyor.

Öte yandan ABD’de bu hafta açıklanacak büyüme ve kişisel harcama verileri de dolarda yön arayışını şekillendirebilir.

Yurt içinde ise ekonomik güven endeksi açıklanacak. Avrupa tarafında ise özellikle Almanya işsizlik oranı verisi takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.