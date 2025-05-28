Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun nisan ayı verilerine göre elektrikli araç şarj ağı genişlemeye devam ediyor. Ülke genelinde toplam şarj soketi sayısı yüzde 2,7 artışla 29 bin 496’ya ulaştı.

Kurulu güç ve hızlı şarj noktaları arttı

EPDK tarafından yayımlanan "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporu, şarj altyapısında hem kapasite hem de erişim anlamında genişleme olduğunu ortaya koydu. Nisan itibarıyla Türkiye genelindeki toplam kurulu güç 2 bin 84 megavata çıktı. Bu da mart ayına göre yüzde 3,8’lik bir artış anlamına geliyor.

Şarj soketlerinin dağılımı şöyle gerçekleşti:

AC (yavaş şarj) : Yüzde 1,9 artışla 17 bin 231 adet

DC (hızlı şarj): Yüzde 3,8 artışla 12 bin 265 adet İzmir’de belediye işçileri greve hazırlanıyor İçeriği Görüntüle

Bir önceki ay bu rakamlar sırasıyla 16 bin 900 ve 11 bin 817 olarak kayıtlara geçmişti.

Elektrikli araç parkı 231 bini geçti

Altyapıdaki büyümenin temel nedenlerinden biri, elektrikli araç sayısındaki hızlı artış. Martta 220 bin 258 olan araç sayısı, nisanda yüzde 5’lik artışla 231 bin 474’e yükseldi.

Bu artış, Türkiye’nin elektrikli mobiliteye geçiş sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktığını gösteriyor. Uzmanlara göre hem kullanıcı deneyimini iyileştirmek hem de şarj erişimini artırmak adına yeni yatırımların hız kesmeden sürmesi gerekiyor.