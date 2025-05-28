İstanbul serbest piyasada döviz kurları yeni güne yatay başladı. Dolar 39,0680 liradan, avro ise 44,2270 liradan işlem görüyor. Kurlar, dünkü kapanış seviyelerine göre sınırlı bir hareketlilik sergiliyor.

Dolar ve avroda sabah saatlerinde yatay seyir

Bugün sabah saatlerinde serbest piyasada dolar alış fiyatı 39,0660 lira, satış fiyatı ise 39,0680 lira olarak kaydedildi. Aynı dakikalarda avro alış fiyatı 44,2250 lira, satış fiyatı ise 44,2270 lira seviyesinde.

Dün ise doların satış fiyatı 39,0190 lira, avronun satış fiyatı ise 44,3200 lira olmuştu. Bu veriler ışığında, doların yeni güne hafif yükselişle başladığı, avronun ise sınırlı bir gerileme yaşadığı görülüyor.

Piyasalar temkinli, gözler Fed ve Merkez Bankası'nda

Döviz piyasalarında genel olarak sınırlı bir oynaklık gözlenirken, yatırımcılar hafta içinde açıklanacak olan yurt içi enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yapacağı açıklamaları takip ediyor. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası adımları da piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Kurda ani bir sıçrama ya da düşüş beklenmezken, kısa vadeli yönün veri akışına bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.