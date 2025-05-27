Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,8 düşüşle 4 milyon 155 bin liradan tamamladı. Dün 4 milyon 188 bin lira seviyesinden kapanan altın, gün içinde 4 milyon 135 bin lira ile en düşük, 4 milyon 200 bin lira ile en yüksek seviyeyi gördü.

İşlem hacmi 3,5 milyar lirayı aştı

Altın piyasasında bugün toplam 851,12 kilogramlık işlem gerçekleşirken, işlem hacmi 3 milyar 544 milyon 115 bin 795 lira oldu. Tüm kıymetli metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 586 milyon lirayı geçti.

En fazla işlem yapan kurumlar belli oldu

Günün öne çıkan kurumları arasında Türkiye İş Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi yer aldı. Bu kurumlar, KMKTP’de yapılan işlemlerde en yüksek payı aldı.

Dolar/ons fiyatı da geriledi

Dolar bazında ise ons fiyatı günü 3.325 dolardan kapattı. Gün içinde ons fiyatı en düşük 3.310, en yüksek 3.354 dolar seviyelerini gördü. Önceki kapanış 3.335,75 dolar seviyesindeydi.

Günlük verilerle altın fiyatı tablosu:

İşlem Türü TL/kg Dolar/ons Önceki Kapanış 4.188.000 3.335,75 En Düşük 4.135.000 3.310,00 En Yüksek 4.200.000 3.354,00 Kapanış 4.155.000 3.325,00 Ağırlıklı Ortalama 4.165.600 3.330,59 Toplam İşlem Hacmi 3,54 milyar ₺ — Toplam İşlem Miktarı 851,12 kg — Toplam İşlem Adedi 34 —