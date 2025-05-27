CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin yetersizliğine dikkat çekti. “O zaman o bayram ikramiyesiyle koçun boynuzundan tutup eve getiriyordun, şimdi bir budunu bile alamıyorsun” diyen Özel, ikramiyenin alım gücündeki düşüşe işaret etti.

“İkramiye yol parasına yetmiyor”

Özel, bayramda memlekete gitmek isteyen emeklilerin yaşadığı zorluğu örneklerle anlattı. “İstanbul’dan Mersin’e gidiş-dönüş iki kişi 5.600 lira. Bayram ikramiyesi 4.000 lira. Ahmet amca dönüyor, Fatma teyze memlekette kalıyor. Sivas’a gitseler dönüş yok, ikisi birden Sivas’ta kalıyor” dedi.

İmamoğlu için “suçsuz” vurgusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davaya da değinen Özel, hukuksuzluk eleştirisinde bulundu. “İddia var, iddianame yok; karar yok, yargılama yok. Suçsuzluk ilkesi çiğneniyor” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun görsel içeriklerine getirilen yasağa tepki gösteren Özel, “İstanbul’da bir yere asamazsın dediler, biz Boğaz Köprüsü’ne astık, tüm dünya gördü” diyerek pankart yasağına karşı yapılan eylemi hatırlattı.

“Darbecilerden hesap soracağız, vatandaştan değil”

Konuşmasında AK Parti’ye de sert sözlerle yüklenen Özel, “Gün gelecek, devran dönecek. Biz bu süreçte vatandaştan değil, darbecilerden, rüşvetçilerden, milletin malına el uzatanlardan hesap soracağız” dedi.

CHP’nin yerel yönetimlerine sahip çıktığını ifade eden Özel, “Bizim alnımız açık. Sizin ise tutulacak bir belediyeniz yok” sözleriyle iktidarı hedef aldı.

“7 yıldır kriz var, milletin canına tak etti”

Ekonomik kriz hakkında da konuşan Özel, Türkiye’nin 7 yıldır süren bir darboğaz içinde olduğunu savundu. “Eskiden krizler 1 yıl sürerdi, şimdi bitmiyor. Emekliyi de asgari ücretliyi de perişan ettiler” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın personel alım ilanına 1,6 milyon başvuru olduğunu açıklayan Özel, “Bu rakam her şeyi özetliyor” diyerek işsizliğe dikkat çekti.

Asgari ücrete ara zam, emekliye seyyanen artış çağrısı

Özel, asgari ücrete ara zam ve emeklilere seyyanen artış taleplerini gündeme taşıyacaklarını belirtti. Önümüzdeki günlerde işçi ve emekli sendikalarıyla görüşmeler yapacaklarını duyurdu.

CHP lideri ayrıca Esenler’de miting yapacaklarını, hafta sonu ise Düzce ve Antalya’da vatandaşlarla bir araya geleceklerini açıkladı.