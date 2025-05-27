İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca, yaklaşık 23 bin işçi 28 Mayıs gece yarısından sonra greve çıkma kararı aldı.

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubeleri, yapılan açıklamada, aylardır süren görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ve emekçilerin taleplerinin karşılanmadığını belirtti. Grev kararı, İzmir genelinde ulaşım ve temizlik başta olmak üzere birçok belediye hizmetini doğrudan etkileyecek.

“Halkla karşı karşıya getirilmek isteniyoruz”

Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, 150 gündür masada çözüm aradıklarını ancak belediyenin yaklaşımının süreci tıkadığını söyledi. Topal, “Belediye, bizi halkla karşı karşıya getirecek açıklamalarda bulunuyor. Oysa biz hakkımızdan fazlasını istemiyoruz,” dedi.

Grev kararını kamuoyuna duyurdukları açıklamada işçiler, sendika binası önünde halaylar çekti ve taleplerini sloganlarla dile getirdi.

“Bu ücret dayatması kabul edilemez”

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül ise, belediyenin teklif ettiği ücretlerin “sefalet ücreti” olduğunu savundu. “2025 ve 2026’yı kapsayan sözleşmede aylardır ilerleme yok. Belediye, emekçilerin maaş talebini çarpıtarak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturuyor,” diyen Gül, grev kararının sorumlusunun belediye yönetimi olduğunu ifade etti.

Eğer çarşamba gece yarısına kadar taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, perşembe sabahı itibarıyla tüm belediye hizmetlerinde grev başlayacak.

Ulaşım ve temizlik hizmetleri durabilir

Grevin başlaması halinde, özellikle ESHOT ve İZSU gibi kamu hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanması bekleniyor. Temizlik hizmetlerinden park bahçe bakımlarına kadar birçok alanda hizmet kesintisi gündeme gelebilir.

Sendika temsilcileri, İzmir halkına seslenerek, yaşanan sürecin işçilerin değil, işverenin tavrından kaynaklandığını belirtiyor. Gözler, şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin son hamlesine çevrilmiş durumda.