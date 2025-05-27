Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, darbenin etkilerinin hâlâ milletin hafızasında canlı olduğunu vurguladı. Erdoğan, "27 Mayıs darbesi üzerinden geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbinde halen kanayan bir yaradır" dedi.

“Darbe sadece Menderes’e değil, milletin iradesineydi”

Cumhurbaşkanı, dönemin CHP yönetimini hedef alarak, darbe ortamının oluşmasında muhalefetin rolüne dikkat çekti. "27 Mayıs'a giden yolun taşlarını döşeyen dönemin CHP liderliğidir" diyen Erdoğan, sokak hareketleriyle ülkenin darbe ortamına sürüklendiğini söyledi.

Erdoğan, "27 Mayıs'ta sadece Menderes hükümetine değil, aynı zamanda milletin takdirine, tercihine ve umutlarına darbe vurulmuştur" ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz ile bu parantezi kapattık”

Erdoğan, Türkiye'nin yakın tarihindeki darbeler zincirinin, 15 Temmuz 2016 gecesi yazılan milli irade destanıyla kırıldığını vurguladı. "27 Mayıs 1960 darbesiyle açılan parantezi, 15 Temmuz gecesi yazılan milli irade destanıyla bir daha açılmamak üzere kapattık" dedi.

Yeni anayasa hazırlıkları başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında yeni anayasa çalışmalarına da değindi. “Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Bu çalışmayla birlikte yeni anayasa hazırlıklarını yürüteceğiz” diyerek sürecin resmen başladığını duyurdu.

Erdoğan, bu kez Meclis'te geniş bir uzlaşı hedeflediklerini belirtti: “Cumhur İttifakı olarak inşallah bu defa Meclis'teki diğer siyasi partilerin de katkılarıyla ortak bir zeminde buluşabilmeyi ümit ediyoruz.”

“Darbe tortularını temizlemenin zamanı geldi”

Mevcut anayasanın darbe döneminin izlerini taşıdığını belirten Erdoğan, sivil bir anayasa ihtiyacına dikkat çekti. “1982 Anayasası darbe döneminin tortularını taşıyor. Yeni ve sivil bir anayasa bu tortulardan temizlenme, ölü toprağını tamamen atma imkanını sunacaktır” şeklinde konuştu.

“Türkiye büyük bir beladan kurtulmanın arifesinde”

Erdoğan konuşmasının sonunda, Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği büyük bir sorunla vedalaşmak üzere olduğunu söyledi. “Türkiye’yi yaklaşık yarım asırdır mücadele ettiği, nice vatan evladının hayatına mal olan büyük bir beladan kurtarmanın arifesindeyiz” diyerek önemli bir döneme girildiğinin altını çizdi.