Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanan dolar/TL, 39,2400 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay bir seyir izleyen kur, günü 39,1050'den kapatmıştı.

Avro/TL aynı dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 44,5580’den, sterlin/TL ise yatay seyirle 52,9240’tan alıcı buluyor. Dolar endeksinde de yükseliş eğilimi sürerken, endeks yüzde 0,3 artışla 99,5 seviyesine çıktı.

Piyasalarda temkinli hava: Gözler büyüme verisinde

Yatırımcılar bugün Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme performansını takip ediyor. AA Finans'ın anketine göre, ekonomistler GSYH'nin 2025'in ilk çeyreğinde yıllık bazda ortalama yüzde 2,17 artmasını bekliyor. 2025 yılı genelinde büyüme beklentisi ise yüzde 2,91 düzeyinde.

Ekonomistlerin 2026 sonu için büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,97 oldu. Açıklanacak verinin, hem iç hem de dış piyasalarda risk iştahı üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Dış gündem yoğun: Gözler ABD ve Almanya verilerinde

Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öne çıkıyor. Avrupa’da ise Almanya enflasyon verisi yakından izlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminde attığı korumacı adımlar, özellikle yüksek gümrük tarifeleri ve buna dair süregelen yasal süreçlerle küresel ekonomide belirsizlikleri artırıyor. Bu durum, gelişmekte olan ülke piyasalarında kırılganlığı tetikleyebilir.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımlayacağı Finansal İstikrar Raporu, ekonomik görünüm hakkında ipuçları sunabilir.