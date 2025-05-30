Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi sürüyor. Dün 65,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,26 dolardan tamamladı. Bugün ise saat 09.19 itibarıyla yüzde 0,47 düşüşle 62,96 dolara geriledi. Aynı dakikalarda WTI tipi ham petrol ise 60,30 dolardan işlem gördü.

Düşüşte üretim beklentisi ve belirsizlik etkili

Petrol fiyatlarındaki düşüşte iki ana etken öne çıkıyor: OPEC+ üretim artışı beklentisi ve küresel ticaret savaşlarına dair belirsizlik. Cuma günü açıklanan verilere göre, Brent petrol üst üste ikinci haftayı da düşüşle kapattı.

OPEC ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun cumartesi günü yapacağı toplantıda, daha önceki 411 bin varillik artışı aşacak şekilde yeni bir üretim artışı kararı alması bekleniyor. Uzmanlar, bu artışın piyasalarda arz fazlası baskısını artırabileceği görüşünde.

ABD’de tarifeler yeniden gündemde

ABD tarafında ise gelişmeler fiyatlar üzerinde doğrudan etkili oldu. Dünkü mahkeme kararıyla, Trump yönetiminin daha önce açıkladığı “Kurtuluş Günü tarifeleri” geçici olarak yeniden yürürlüğe girdi. Bu karar, bir gün önce alınan ve tarifeleri engellemeye yönelik kararı tersine çevirdi.

Tarifelerin geri dönmesi, küresel ticaret ortamında belirsizlikleri artırırken, yatırımcıların risk iştahını da düşürüyor. Nitekim, bu gelişmeler sonrası petrol fiyatlarında yüzde 1’den fazla düşüş yaşandı.

Resesyon endişesi ve teknik görünüm

Tarife savaşlarının körüklediği resesyon korkusu, petrol talebine ilişkin beklentileri olumsuz etkiliyor. Ayrıca, ABD’nin Çin’e yönelik yeni ihracat yasakları da piyasalarda endişeyi artırdı.

Teknik açıdan Brent petrol için 67,07 dolar seviyesi direnç, 60,85 dolar seviyesi ise destek olarak izleniyor. Kısa vadede bu seviyeler, fiyat hareketlerini belirlemede kritik öneme sahip olacak.