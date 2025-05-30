Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen denetimde, yurtdışına kaçırılmak istenen 12 bin 370 adet tarihi sikke ile 400 takı ve obje ele geçirildi. Kaçakçılıkla ilgili olarak tır sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya’dan Polonya’ya gitmek üzere yola çıkan bir tırı şüphe üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurdu.

Tırın kupasında tarihi miras

Tırın kupa kısmında yapılan aramada, kolilere gizlenmiş halde binlerce sikke ile çeşitli takı ve objeler bulundu. İlk incelemelere göre ele geçirilen parçaların büyük çoğunluğunun tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirildi.

Yetkililer, olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğünü, ele geçirilen eserlerin müzecilik uzmanlarınca inceleneceğini belirtti.

Sürücü gözaltında, soruşturma sürüyor

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen tarihi eserlerin ele geçirilmesinin ardından tır sürücüsü gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu operasyon, son dönemde tarihi eser kaçakçılığına karşı sınır kapılarında yürütülen sıkı kontrollerin önemli bir sonucu olarak değerlendiriliyor.