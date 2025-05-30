Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında en önemli hedeflerinin tüketen değil üreten bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Yelkenci, bu açıklamayı İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen Asırlık Okullar Vakfı (ASOV) genel kurul ve tanıtım töreninde yaptı. Etkinlikte Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de yer aldı.

"Önce iyi insan yetiştirmek önceliğimiz"

Konuşmasında eğitimin sadece meslek edinmekle sınırlı olmadığını belirten Yelkenci, "İyi mühendis ama iyi insan, iyi doktor ama iyi insan… Hangi meslek olursa olsun, temel ölçümüz önce iyi insan yetiştirmektir. Öğretmenlerimizin bu vizyona sahip çıkması bizler için umut verici." dedi.

Yeni eğitim modeliyle birlikte öğrencilerin düşünsel ve üretken kapasitelerinin destekleneceği, sadece akademik değil karakter gelişimini de önceleyen bir yaklaşıma geçileceği vurgulandı.

ASOV’tan gençliğe destek ve vefa örneği

Etkinlikte konuşan ASOV Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Alper Alkaç, Galatasaray, İstanbul Erkek, Kabataş, Pertevniyal, Vefa, Cağaloğlu Anadolu ve Çapa Fen liselerinin mezunlarını bir araya getiren vakfın, bu köklü eğitim kurumlarına karşı duyulan vefa hissiyle kurulduğunu ifade etti.

ASOV’un amaçları arasında, okullar arası kültürel ve eğitsel mirasın aktarılması, öğrenciler arasında dayanışma bilincinin güçlendirilmesi ve gençlere akademik ile sosyal alanlarda kapsamlı destek sunulması yer alıyor.

Gençlere burs, mentorluk ve yurt dışı desteği

Alkaç, “Bu okullarda öğrenim gören öğrencilerimize barınma ve burs desteği sunacağız. Mentorluk programları, yurt içi ve dışı eğitim imkânları sağlayacağız. Spor, kültür ve düşünce kulüpleriyle öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunacağız.” dedi.

Vakıf, ayrıca mezunlar arasında iletişimi artırmayı ve geçmişten gelen tecrübeyi geleceğe aktarmayı hedefliyor. Alkaç, “Hiçbir karşılık beklemeden çıktığımız bu yolda, geleceğin güçlü bireylerini yetiştirmeye katkı sunmak için çalışacağız.” diye konuştu.