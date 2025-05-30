Kahramanmaraş sınırları içinde yer alan Geben Vadisi, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Geben Vadisi Milli Parkı” olarak ilan edildi. Kararda, milli parkın sınırlarını belirleyen harita ve koordinatlar da yer aldı.

Doğal zenginlikleriyle dikkat çekiyor

Toros Dağları’nın uzantısında yer alan Geben Vadisi, zengin bitki örtüsü, tarihi kalıntıları ve eşsiz doğa manzaralarıyla biliniyor. Bölgenin milli park statüsü kazanmasıyla birlikte koruma altına alınması ve ekoturizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Uzmanlara göre bu karar, hem biyolojik çeşitliliğin korunması hem de sürdürülebilir turizm açısından büyük önem taşıyor. Özellikle endemik türler ve nadir ekosistemlerin bulunduğu vadi, bundan böyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından denetlenecek.

Bölge halkı ve doğaseverler memnun

Geben Vadisi’nin milli park ilan edilmesi, bölge halkı ve doğa gönüllüleri tarafından sevinçle karşılandı. Uzun süredir bölgenin koruma altına alınmasını talep eden sivil toplum kuruluşları, bu kararın geç de olsa alınmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Kahramanmaraş turizmine de katkı sağlayacak bu gelişme, doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılık ve kuş gözlemciliği gibi aktiviteleri destekleyerek ekonomik canlılık yaratabilir.

Sıradaki adım: altyapı ve bilinçlendirme

Uzmanlar, milli park ilanının ardından bölgenin altyapısının güçlendirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Plansız ziyaretçi akını ya da kaçak yapılaşma gibi tehditlere karşı koruma önlemleri şimdiden planlanmalı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bölge için detaylı bir yönetim planı hazırlaması ve kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.