Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Avrupa Birliği finansmanıyla başlatılan “Isıtma ve Soğutma Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi”nin, Türkiye’nin enerji verimliliği politikalarına katkı sağlayacağını ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandıracağını duyurdu.

Projenin açılışında konuşan Çonkar, bu adımın yalnızca teknik değil, aynı zamanda çevresel ve stratejik boyut taşıdığını belirtti. “Bu proje, enerji bağımsızlığımızı pekiştiren ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize hizmet eden vizyoner bir girişimdir” dedi.

Karbon salımı hedefleri netleşiyor

Isıtma ve soğutma sistemlerinin toplam enerji tüketimindeki payının yüksek olduğuna dikkat çeken Çonkar, bu alandaki dönüşümle doğrudan karbon emisyonunun azaltılacağını ifade etti. 2030 yılına kadar birincil enerji tüketiminde %16’lık azalma ve 100 milyon ton karbon salımı düşüşü hedefleniyor.

Ulusal enerji haritası oluşturuluyor

Çonkar, Türkiye genelinde ısıtma ve soğutma talep haritası oluşturduklarını ve bu sayede bölgesel ısıtma potansiyeli olan yerleşim alanlarının belirlendiğini belirtti. Bu çalışmalar, yerli kaynaklarla enerji arz güvenliğini desteklemeyi hedefliyor.

AB'den temiz enerji vurgusu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ise temiz enerjinin bir politika hedefinden öte, ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti. Ossowski, “Türkiye ile AB arasındaki bu iş birliği, daha temiz ve dayanıklı bir gelecek için stratejik öneme sahip” dedi.