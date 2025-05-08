Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin otomobillerine yönelik artan talebi ve Çin’in Rusya’daki otomobil üretim adımlarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Kremlin Sarayı’nda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Putin, otomotivden enerjiye kadar pek çok alanda iş birliğinin sürdüğünü vurguladı.

Enerji iş birliğinde yeni projeler

Putin, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı konuşmada, Rusya ve Çin’in enerji alanında yeni projeler üzerinde çalıştığını ifade etti. Uzak Doğu’dan Çin’e doğal gaz sevkiyatının 2027’de başlayacağını belirten Putin, bu hattın yıllık 10 milyar metreküp kapasiteli olacağını söyledi.

Geçen yıl Çin’e en çok petrol ve boru hattı doğal gazı ihraç eden ülkenin Rusya olduğunu hatırlatan Putin, kömür sevkiyatında ikinci, sıvılaştırılmış doğal gazda ise üçüncü sırada olduklarını aktardı. Ayrıca, Rusya’nın Çin’de inşa ettiği nükleer santrallerin takvim doğrultusunda ilerlediği belirtildi.

Otomotiv iş birliği güçleniyor

Putin, Çin’in Rusya’daki otomobil yatırımlarını desteklediklerini dile getirerek, “Rusya, Çin otomobillerinin ana ithalatçısı konumunda ve Çin’in otomobil üretimini Rusya’da gerçekleştirmek için attığı adımlardan ötürü memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Bu açıklama, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin otomotiv sektörü dahil olmak üzere genişlediğini ve Çin’in Rusya iç pazarındaki etkisini artırdığını ortaya koydu.