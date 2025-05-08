Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Irak arasında 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlılıkla adım atmaya devam edeceklerini açıkladı. Bolat, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Türkiye ziyareti kapsamında önemli iş birliği temaslarının gerçekleşeceğini belirtti.

Bolat, Sudani’yi Esenboğa Havalimanı’nda karşıladığını sosyal medya hesabından duyurarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak ikili ve heyetlerarası toplantıların ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kalkınma Yolu ve sınır kapıları ticareti artıracak

İki ülke arasındaki ticaretin artırılması için Kalkınma Yolu Projesi’nin yanı sıra yeni sınır kapılarının devreye alınmasının planlandığını kaydeden Bolat, bu adımların hem ticaret hacmini büyüteceğini hem de bölgesel bağlantıları güçlendireceğini söyledi.

Çok boyutlu iş birliği vurgusu

Bolat, Türkiye-Irak ilişkilerinin yalnızca ekonomik değil, güvenlik ve siyasi alanlarda da hızla geliştiğini vurgulayarak, bu ziyaretin yeni yatırım fırsatlarını da beraberinde getireceğine dikkat çekti. Türkiye’nin dış ticaret vizyonunda Irak’ın stratejik bir partner olarak öne çıktığını belirtti.